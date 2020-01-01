Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bu sezon THY Euroleague'de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe Beko yarın deplasmanda Yunan temsilcisi Olympiakos'la karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin bu mücadele öncesinde toplam 5 galibiyeti bulunuyor.

OLYMPIAKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin deplasmanda Olympiakos'la karşı karşıya geleceği maç TSİ 22.00'de başlayacak, mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE AVERAJLA 15. SIRADA

Avrupa Ligi'nde bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe Beko, geride kalan 16 haftada 5 galibiyet ve 11 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, 18 takımın mücadele ettiği ligde averajla 15. sırada yer alıyor.

OLYMPIAKOS İSTİKRARSIZ

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda istikrarlı sonuçlar elde edemeyen Olympiakos ise yaptığı 16 maçın 6'sını kazandı, 10'unda ise sahadan mağlup ayrıldı. Yunanistan ekibi, averajla 12. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe Beko ile Olympiakos, THY Avrupa Ligi'nde 26. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında organizasyonda oynanan 25 maçın 14'ünü Olympiakos kazandı, 11 müsabakayı ise Fenerbahçe Beko galip tamamladı.

AVRUPA'DA 526. MAÇ

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 526. maçına yarın Olympiakos karşısında çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 525 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 323 maçın 189'unu kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.



THY Avrupa Ligi'nde 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: