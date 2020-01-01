Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
01 Ocak 2020, Çarşamba
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Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beko Takımı, 'in 17. haftasında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi 'a konuk olacak. Bu kritik karşılaşma öncesi temsilcimizde Ahmet Düverioğlu, Jan Vesely ve Joffrey Lauvergne kadroda yer almadı. Avrupa'da 526. maçına çıkacak olan ve bu sezonki kötü gidişe son vermek isteyen sarı-lacivertliler galibiyet arıyor. Peki, -Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Bu sezon 'de istediği sonuçları alamayan Beko yarın deplasmanda Yunan temsilcisi 'la karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin bu mücadele öncesinde toplam 5 galibiyeti bulunuyor.

OLYMPIAKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin deplasmanda Olympiakos'la karşı karşıya geleceği maç TSİ 22.00'de başlayacak, mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE AVERAJLA 15. SIRADA

'nde bu sezon istediği performansı sergileyemeyen , geride kalan 16 haftada 5 galibiyet ve 11 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, 18 takımın mücadele ettiği ligde averajla 15. sırada yer alıyor.

OLYMPIAKOS İSTİKRARSIZ

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda istikrarlı sonuçlar elde edemeyen Olympiakos ise yaptığı 16 maçın 6'sını kazandı, 10'unda ise sahadan mağlup ayrıldı. Yunanistan ekibi, averajla 12. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe Beko ile Olympiakos, THY Avrupa Ligi'nde 26. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında organizasyonda oynanan 25 maçın 14'ünü Olympiakos kazandı, 11 müsabakayı ise Fenerbahçe Beko galip tamamladı.

AVRUPA'DA 526. MAÇ

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 526. maçına yarın Olympiakos karşısında çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 525 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 323 maçın 189'unu kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.


THY Avrupa Ligi'nde 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G M A Y Av. P
1. Real Madrid 16 13 3 1363 1227 136 29
2. Anadolu Efes 16 13 3 1360 1231 129 29
3. Barcelona 16 13 3 1358 1234 124 29
4. Maccabi FOX 16 11 5 1355 1220 135 27
5. CSKA Moskova 16 11 5 1331 1214 117 27
6. Panathinaikos 16 9 7 1363 1325 38 25
7. Khimki 16 8 8 1397 1393 4 24
8. AX Armani Exchange Milan 16 8 8 1246 1271 -25 24
9. ASVEL 16 8 8 1179 1267 -88 24
10. Valencia 16 7 9 1296 1328 -32 23
11. Kızılyıldız mts 16 7 9 1152 1189 -37 23
12. Olympiakos 16 6 10 1273 1308 -35 22
13. Baskonia 16 6 10 1177 1269 -92 22
14. Bayern Münih 16 6 10 1196 1310 -114 22
15. Fenerbahçe Beko 16 5 11 1229 1287 -58 21
16. ALBA Berlin 16 5 11 1296 1358 -62 21
17. Zalgiris 16 4 12 1193 1199 -6 20
18. Zenit 16 4 12 1142 1276 -134 20
  1. 01.01.2020
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