Devlere durmak yok
Ligde Büyükçekmece'yi 92-68 mağlup eden Fenerbahçe Beko, gözünü Olympiakos'a dikti. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak zorlu maç için hız kesmeden hazırlıklarını sürdürdü.
Ligde Büyükçekmece'yi 92-68 mağlup eden Fenerbahçe Beko, gözünü Olympiakos'a dikti. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak zorlu maç için hız kesmeden hazırlıklarını sürdürdü.
- 1.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
prev next
Devlere durmak yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.