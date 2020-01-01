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01 Ocak 2020, Çarşamba
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Devlere durmak yok

Devlere durmak yok

Ligde Büyükçekmece'yi 92-68 mağlup eden , gözünü Olympiakos'a dikti. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak zorlu maç için hız kesmeden hazırlıklarını sürdürdü.

Ligde Büyükçekmece'yi 92-68 mağlup eden , gözünü Olympiakos'a dikti. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak zorlu maç için hız kesmeden hazırlıklarını sürdürdü.

  1. 1.1.2020
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