Kaf-kaf uçuyor

Karşıyaka, Ormanspor deplasmanında baştan sona üstün götürdüğü maçı kazandı ve ligdeki 12. galibiyetini elde etti.

İNG Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Ormanspor'u 86-70 mağlup etti. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Kaf-Kaf, ligdeki 12. galibiyetini aldı. Dj Kennedy 16, Metecan ve Tony Taylor ise 15'er sayıyla öne çıkan isimler oldu.