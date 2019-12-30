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30 Aralık 2019, Pazartesi
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Kaf-kaf uçuyor

Kaf-kaf uçuyor

Karşıyaka, Ormanspor deplasmanında baştan sona üstün götürdüğü maçı kazandı ve ligdeki 12. galibiyetini elde etti.

İNG Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Ormanspor'u 86-70 mağlup etti. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Kaf-Kaf, ligdeki 12. galibiyetini aldı. Dj Kennedy 16, Metecan ve Tony Taylor ise 15'er sayıyla öne çıkan isimler oldu.
  1. 30.12.2019
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