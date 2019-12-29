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29 Aralık 2019, Pazar
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Kontrolden geçti

Kontrolden geçti

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Birleşik Amerikalı pivot Malcolm Thomas, sağlık kontrolünden geçti. 31 yaşındaki oyuncuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de gerçekleştirilirken herhangi bir soruna rastlanmadığı öğrenildi. Amerikalı yıldızın, Fenerbahçe'ye büyük güç katması bekleniyor.

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Birleşik Amerikalı pivot Malcolm Thomas, sağlık kontrolünden geçti. 31 yaşındaki oyuncuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de gerçekleştirilirken herhangi bir soruna rastlanmadığı öğrenildi. Amerikalı yıldızın, Fenerbahçe'ye büyük güç katması bekleniyor.

  1. 29.12.2019
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