Aslan son nefeste

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında G.Saray Doğa Sigorta, deplasmanda İTÜ Basket'i 86-83 yendi. Maça iyi başlayan Aslan, ilk periyodu 25-19 önde kapatırken; devreye de 49-40'lık üstünlükle gitti. Sarı-kırmızılılar, final periyodunda kabus gördü. Geri düşse de Webster'in son saniye üçlüğü ile 86-83 kazanıp 10. galibiyetini aldı. Diğer sonuçlar: G.Antep Bsk.-Bahçeşehir: 90-92 (UZ), Beşiktaş-T.Telekom: 78-74, Bandırma-Tofaş: 86-80.