Aslan son nefeste
İTÜ’ye konuk olan G.Saray kabus gördüğü maçta, Webster’in son saniye üçlüğüyle kazandı ve bu sezon ligdeki 10. galibiyetini aldı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında G.Saray Doğa Sigorta, deplasmanda İTÜ Basket'i 86-83 yendi. Maça iyi başlayan Aslan, ilk periyodu 25-19 önde kapatırken; devreye de 49-40'lık üstünlükle gitti. Sarı-kırmızılılar, final periyodunda kabus gördü. Geri düşse de Webster'in son saniye üçlüğü ile 86-83 kazanıp 10. galibiyetini aldı. Diğer sonuçlar: G.Antep Bsk.-Bahçeşehir: 90-92 (UZ), Beşiktaş-T.Telekom: 78-74, Bandırma-Tofaş: 86-80.
- 29.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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