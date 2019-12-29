Aslan son nefeste - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
29 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Aslan son nefeste

Aslan son nefeste

Aslan son nefeste

İTÜ’ye konuk olan G.Saray kabus gördüğü maçta, Webster’in son saniye üçlüğüyle kazandı ve bu sezon ligdeki 10. galibiyetini aldı.

ING Süper Ligi'nin 14. haftasında G.Saray Doğa Sigorta, deplasmanda İTÜ Basket'i 86-83 yendi. Maça iyi başlayan Aslan, ilk periyodu 25-19 önde kapatırken; devreye de 49-40'lık üstünlükle gitti. Sarı-kırmızılılar, final periyodunda kabus gördü. Geri düşse de Webster'in son saniye üçlüğü ile 86-83 kazanıp 10. galibiyetini aldı. Diğer sonuçlar: G.Antep Bsk.-Bahçeşehir: 90-92 (UZ), Beşiktaş-T.Telekom: 78-74, Bandırma-Tofaş: 86-80.

  1. 29.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aslan son nefeste haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN