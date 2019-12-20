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20 Aralık 2019, Cuma
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Haydi Sinan Erdem’e

Haydi Sinan Erdem’e

'nin lideri , 15. hafta maçında 'yı konuk ediyor. 20.30'daki karşılaşma beIN Sports 3'ten yayınlanacak.

'nin lideri , 15. hafta maçında 'yı konuk ediyor. 20.30'daki karşılaşma beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Çekişmeli bir maça çıkacaklarını belirten , "Kazanmak için taraftarımızla bütünleşip tempolu oynamamız gerekiyor" dedi. İki takımın geçtiğimiz sezonki kapışmalarında kazanan CSKA Moskova olmuştu.

  1. 20.12.2019
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