Haydi Sinan Erdem’e
THY Avrupa Ligi'nin lideri Anadolu Efes, 15. hafta maçında CSKA Moskova'yı konuk ediyor. 20.30'daki karşılaşma beIN Sports 3'ten yayınlanacak.
THY Avrupa Ligi'nin lideri Anadolu Efes, 15. hafta maçında CSKA Moskova'yı konuk ediyor. 20.30'daki karşılaşma beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Çekişmeli bir maça çıkacaklarını belirten Ergin Ataman, "Kazanmak için taraftarımızla bütünleşip tempolu oynamamız gerekiyor" dedi. İki takımın geçtiğimiz sezonki kapışmalarında kazanan CSKA Moskova olmuştu.
- 20.12.2019
-
67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
-
Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
-
Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
Haydi Sinan Erdem’e haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.