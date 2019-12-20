Anadolu Efes CSKA Moskova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

THY Euroleegue'in 15. haftasında Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 14 haftada Efes 12 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda liderlik koltuğunda oturuyor. Moskova ise 9 galibiyet, 5 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Ligde 8 maçlık galibiyet serisi bulunan lacivert-beyazlılar, liderliğini sürdürmenin peşinde...

ANADOLU EFES - CSKA MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve bu akşam saat 20.30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de olacak...

LİDERLİĞİNİ PERÇİNLEMEK İSTİYOR

Ligde geride kalan 14 haftada Efes 12 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda liderlik koltuğunda oturuyor. Moskova ise 9 galibiyet, 5 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.

Ligde 8 maçlık galibiyet serisi bulunan lacivert-beyazlılar, liderliğini perçinlemek istiyor.

22. RANDEVU

Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Euroleague'de bugüne kadar 21 kez rakip oldu. Söz konusu karşılaşmalarda Efes parkeden 3 kez galip ayrılan taraf olurken, Rus temsilcisi ise 18 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım arasında son olarak geçtiğimiz sezon finalde oynanan müsabakayı CSKA kazanmış ve kupanın sahibi olmuştu.

AVRUPA KUPALARINDA 673. MAÇ

Efes, Avrupa kupalarında bugüne kadar 672 kez parkeye çıktı. Lacivert-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 376 galibiyet ve 296 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 425. maçına çıkacak olan Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 219 kez galibiyet sevinci yaşarken, 205 kez de rakiplerine mağlup oldu.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Ligde Anadolu Efes 85.1 sayı ortalamasıyla oynarken, CSKA Moskova ise 84.9 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'te Shane Larkin 20.8 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Rus temsilcisinde ise Mike James 19.6 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.

"TARAFTARIN DESTEĞİYLE KAZANMAK İSTİYORUZ"

THY Avrupa Ligi'nde yarın CSKA Moskova'yı konuk edecek Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman ile kaptan Doğuş Balbay, taraftar desteğiyle zorlu maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Maçla ilgili açıklamada bulunan Ataman, çekişmeli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Kazanmak için taraftarımızla bütünleşip tempolu oynamamız gerekiyor." dedi.

CSKA Moskova'da Mike James'in çok skorer oynadığına dikkati çeken, "Ama özellikle Janis Strelnieks ve Daniel Hackett da çok etkili oyuncular. Nikita Kurbanov, Johannes Voigtmann ve Kyle Hines, Avrupa Ligi'nin çok tecrübeli oyuncuları ve özellikle yarı saha hücumunu çok organize oynuyorlar. Final Four heyecanı ve kalitesinde bir maç olmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı takımın kaptanı Doğuş Balbay ise taraftarların bu önemli karşılaşmaya ilgi göstermelerinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Cuma günü taraftarlarımızın önünde çok önemli bir maça çıkacağız. CSKA Moskova, tanıdığımız ve bildiğimiz bir ekip. Hem uzunları hem kısaları çok aktif olan, skor yapabilen, hızlı oynayan bir takım. Biz de buna ayak uydurabilecek bir ekibiz. Önemli olan son zamanlardaki çıkışımızı sürdürüp galibiyet serimize devam etmek. Seyircimizin önünde güzel basketbol oynayarak kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.