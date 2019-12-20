Anadolu Efes - CSKA Moskova | CANLI
THY Euroleague'in 15. haftasında Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşıyor. Ligde geride kalan 14 haftada 12 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Efes, liderlik koltuğunda oturuyor. Moskova ise 9 galibiyet, 5 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Karşılaşmanın skorunu haberimizden anbean takip edebilirsiniz.
THY Euroleegue'in 15. haftasında Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşıyor. Ligde geride kalan 14 haftada 12 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Efes, liderlik koltuğunda oturuyor. Moskova ise 9 galibiyet, 5 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.
CANLI SKOR
ANADOLU EFES - CSKA
İLK PERİYOT SONA ERDİ: 22-23
İKİNCİ PERİYOT OYNANIYOR: 42-34
ANADOLU EFES - CSKA MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynan mücadele beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın skorunu haberimizden anbean takip edebilirsiniz.
LİDERLİĞİNİ PERÇİNLEMEK İSTİYOR
Ligde geride kalan 14 haftada Efes 12 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda liderlik koltuğunda oturuyor. Moskova ise 9 galibiyet, 5 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.
Ligde 8 maçlık galibiyet serisi bulunan lacivert-beyazlılar, liderliğini perçinlemek istiyor.
22. RANDEVU
Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Euroleague'de bugüne kadar 21 kez rakip oldu. Söz konusu karşılaşmalarda Efes parkeden 3 kez galip ayrılan taraf olurken, Rus temsilcisi ise 18 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım arasında son olarak geçtiğimiz sezon finalde oynanan müsabakayı CSKA kazanmış ve kupanın sahibi olmuştu.
AVRUPA KUPALARINDA 673. MAÇ
Efes, Avrupa kupalarında bugüne kadar 672 kez parkeye çıktı. Lacivert-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 376 galibiyet ve 296 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 425. maçına çıkacak olan Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 219 kez galibiyet sevinci yaşarken, 205 kez de rakiplerine mağlup oldu.
İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM
Ligde Anadolu Efes 85.1 sayı ortalamasıyla oynarken, CSKA Moskova ise 84.9 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'te Shane Larkin 20.8 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Rus temsilcisinde ise Mike James 19.6 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.
- 20.12.2019
- Güncelleme: 20.12.2019 21:08
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Yorum
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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