Fenerbahçe Öznur Kablo İspanya deplasmanında
Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 8. haftasında İspanya ekibi Spar Citylift Girona'ya konuk olacak. Girona kentindeki Pavello Fontajau Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 22.15'te başlayacak.
Organizasyonda geride kalan 7 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, liderlik koltuğunda oturuyor. Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 müsabakada 3 galibiyet alabilen İspanyol temsilcisi ise 8 takımlı grupta 6. sırada bulunuyor.
Grup maçları sonunda ilk 4'te yer alacak takımlar, çeyrek finale yükselecek. Sarı-lacivertli takım, bu organizasyonda 2013, 2014 ve 2017'de final oynamasına rağmen ikincilikle yetinmişti.
- 18.12.2019
- İstanbulspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Cenk Gönen'den transfer sürprizi! "Süper Lig'de oynamak için görüşüyorum"
- Galatasaray'dan kiralık gönderilen Ozornwafor beğenilmedi
- Fenerbahçe HDI Sigorta'ya İtalyan rakip
- Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman? El Clasico saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'ler, eksik oyuncular...
- Hıncal Uluç: Ben Galatasaray'a Belhanda'dan daha faydalı olurum
- Hıncal Uluç: Galatasaray iflas halinde
- Emre Bol: Ersun Yanal artık Fenerbahçe kariyerinin sonuna gelmiştir
- Mehmet Özdilek: Havalara uçmadan sağlam bir şekilde gitmek istiyoruz
- Hugo Rodallega: Trabzonspor'a saygımdan dolayı gole sevinmedim
- Son dakika: Dünya yıldızı El Clasico'da yok! Barcelona - Real Madrid muhtemel 11'leri belli oldu
- Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş karar! Erzincan maçında...
- Galatasaray Fenerbahçe'yi masada nakavt etti! İşte operasyonun ayrıntıları...
- Ersun Yanal'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i
- Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Anlaşma sağlandı
-
MAÇ SONUCU Tuzlaspor 0-4 Galatasaray
Toplam 3
Yorum
azsb Selçuğun oynadığı maçlarda ilk galibiyet
-
Abdurrahim Albayrak: Tuzlasporlu oyuncu dirsek atmış
Toplam 2
Yorum
misafir keşke psg-r.madriti de eleyeceğinize inanıp çıksaydınız avrupa arenasına.madrit -paris nere tuzla nere..hayaller paris..gerçekler tuzla..
-
Abdurrahim Albayrak: Tuzlasporlu oyuncu dirsek atmış
Toplam 2
Yorum
misafir bi sevindirik oldular.sanırsınız psg-r.madriti elediler kupadan.
Fenerbahçe Öznur Kablo İspanya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.