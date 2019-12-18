Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Zenit'i konuk edecek - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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Beko 'nde 'i konuk edecek

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Zenit'i konuk edecek

Beko Erkek Basketbol Takımı, 'nin 15. haftasında 19 Aralık'da sahasında temsilcisi 'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak.

'nde çift maç haftasında dün deplasmanda 'ın Panathinaikos takımına 81-78 mağlup olan sarı-lacivertliler, bir gün aradan sonra 'i konuk edecek.

Son 5 sezonda 'e kaldığı THY Avrupa Ligi'ne bu sezon kötü bir başlangıç yapan , 14 maçta 5 galibiyet, 9 yenilgi yaşadı. Zenit ise Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 3 galibiyet alırken, 11 müsabakada mağlup oldu.

FENERBAHÇE'NİN 524. MAÇI

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 524. maçına Zenit karşısında çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 523 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 223 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 321 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 189 galibiyet alırken, 132 kez de mağlup oldu.

Fenerbahçe ile Zenit, THY Avrupa Ligi'nde ilk kez karşı karşıya gelecek.

  1. 18.12.2019
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