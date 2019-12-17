Bucks'ın NBA'deki 18 maçlık galibiyet serisi bitti
NBA'e 7 maçla devam edildi. Sakatlığı nedeniyle Luka Doncic'ten yoksun sahaya çıkan Dallas Mavericks, Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Milwaukee Bucks'ı 120-116 mağlup etti.
Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun 48 sayı, 14 ribauntluk performansına rağmen Dallas Mavericks'e 120-116 yenildi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks'e 120-116 yenilen Milwaukee Bucks'ın 18 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Misafir ekip Mavericks'i galibiyete, 26 sayı, 12 ribauntla "double double"a imza atan Kristaps Porzingis ve 26 sayı, 5 ribauntla oynayan Seth Curry taşıdı.
Galibiyet serisini yitiren Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, 48 sayı, 14 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Ersan İlyasova ise kenardan gelerek 11 sayı, 6 ribaunt üretti.
CEDİ'DEN RAPTORS POTASINA 12 SAYI
Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, Toronto Raptors'a 133-113 yenildikleri mücadelede 12 sayı kaydetti.
Raptors'ta Pascal Siakam 33 sayı, Norman Powell 26 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ve Kyle Lowry 20 sayı, 11 asistle oynadı.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Washington Wizards: 119-133
Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 133-113
Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks: 116-120
Houston Rockets-San Antonio Spurs: 109-107
Memphis Grizzlies-Miami Heat: 118-111
Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls: 109-106
Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 110-111
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Cezayı kesiyorlar
Toplam 2
Yorum
doğru Hocam bence cezayı sen kestin,öne geçmişken bu kadar ısırmayan takıma karşı bile yeniliyorsa takım bunun baş sorumlusu olduğun gerçek.
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Cezayı kesiyorlar
Toplam 2
Yorum
paşa Hocam marifet sakatlık ve zorunluluktan değil,bu tip maçlarda öne geçmişken formsuz futbolcular yerine gençleri oynatmakta.
-
Okan Buruk'tan flaş Serkan Kırıntılı göndermesi!
Toplam 1
Yorum
mustafa Başka mazeret bulamadın herhalde.
Bucks'ın NBA'deki 18 maçlık galibiyet serisi bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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