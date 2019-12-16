Panathinaikos - Fenerbahçe maçı seyircisiz oynanacak
Yunanistan 1. Basketbol Ligi ekiplerinden Panathinaikos, Euroleague'in 12. haftasında oynadıkları Olympiakos maçında yaşanan güvenlik problemleri nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası aldı.
Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yapılan Olympiakos maçındaki güvenlik problemleri nedeniyle bir maç seyircisiz oynama cezası aldı.
Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Panathinaikos'un 6 Aralık'ta ağırladığı Olympiakos'u 99-93 yendiği maçta yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması, taraftarlarının salona meşaleyle girmesi ve rakip takıma karşı saygısız davranışları sebebiyle bir maç seyircisiz oynama cezası aldığı belirtildi.
Ayrıca Panathinaikos'a 54 bin 1 avro para cezası verildiği kaydedildi.
Bu kararla Panathinaikos, 14. haftada yarın oynanacak Fenerbahçe Beko maçına seyircisinden yoksun çıkacak.
- 16.12.2019
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