Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Litvanya'da Zalgiris'le karşılaşacak - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
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'nde 'da 'le karşılaşacak

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Litvanya'da Zalgiris'le karşılaşacak

'nde liderlik koltuğunda oturan , 14. hafta maçında yarın deplasmanında 'le karşılaşacak. Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

'nde geçen sezon oynayan bu yıla da çok iyi bir başlangıç yapan lacivert-beyazlılar, 11 galibiyet, 2 yenilgiyle zirvede yer alıyor.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde geride kalan 2 sezonda başarılı sonuçlar alan ise bu sezona çok kötü bir giriş yaptı. Geride kalan 13 maçta sadece 3 galibiyet alabilen Zalgiris, , ASVEL ve Fenerbahçe Beko'yu yendi.

Son 7 maçını kaybeden ekibi, bu sezon sahasında oynadığı Avrupa müsabakalarında ise 6 yenilgi, 2 galibiyet alarak kötü bir grafik çizdi.

ANADOLU EFES'TEN GALİBİYET SERİSİ

, yakaladığı galibiyet serisiyle dikkati çekiyor. Avrupa Ligi'nde üst üste 7 maç kazanan lacivert-beyazlılar, toplamda ise 14 resmi karşılaşmayı galibiyetle tamamladı.

Son yenilgisini 31 Ekim'de Panathinaikos karşısında deplasmanda alan Anadolu Efes, daha sonra lig ve Avrupa'da oynadığı 7'şer maçta da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

ANADOLU EFES'İN 672. MAÇI

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 672. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 671 müsabakada 375 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.

'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı Avrupa Ligi'nde ise 424. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 423 mücadelede 218 galibiyet aldı.

Anadolu Efes, yarın karşılaşacağı rakibiyle ise daha önce oynadığı 14 maçın 5'ini kazanırken, 9'unu kaybetti.

  1. 16.12.2019
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