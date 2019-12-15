Fenerbahçe'den sürpriz teklif! Aaron Jackson ile görüşmelere başlandı | Son dakika transfer haberleri - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Fenerbahçe'den sürpriz teklif! Aaron Jackson ile görüşmelere başlandı

'den sürpriz teklif! ile görüşmelere başlandı

Fenerbahçe'den sürpriz teklif! Aaron Jackson ile görüşmelere başlandı

Transferde sürpriz hamleyi duyurdular... Beko, 'den ayrılacak olan 33 yaşındaki Amerikalı oyun kurucu 'a teklif yaptı. Sarı lacivertliler, Leo Westermann'ın kontratından çıkıp Amerikalı oyuncuyla kısa oyuncu rotasyonunu güçlendirmeyi istiyor.

Beko, CSKA Moskova'nın eski oyun kurucu olan ve takımı Zhenjiang Lions'dan ayrılması beklenen ile ilgileniyor.

İsrail'den Sport5Co'nun haberine göre; Fenerbahçe Beko, Çin'den ayrılmak isteyen ve takımıyla bağlarını koparmaya hazırlanan Aaron Jackson ile temasa geçti. 33 yaşındaki Amerikalı oyuncuya teklif de bulunan diğer kulüpler ise Armani Milano ve Maccabi Tel Aviv oldu.

Fenerbahçe Beko'nun sezon başından beri verim alamadığı Leo Westermann'ın kontratından çıkarak Aaron Jackson'ı kadrosuna katacağı ve bu şekilde kısa rotasyonuna hem savunmacı, hem de delici bir oyuncu hamlesi yapacağı vurgulandı.

ANTALYA İLE BAŞLADI, HOUSTON'A GİTTİ

Avrupa kariyerine 2009'da Antalyaspor ile başlayan Aaron Jackson, 2010'dan 2012'ye kadar Bilbao Basket'te oynadı. 2012 yazında CSKA Moskova'ya olan Aaron Jackson, 5 sezon Rus devinde forma giydikten sonra NBA'e geçti ve 2 sezon Houston Rockets'ta oynadı. Aaron Jackson, 2019 yazında ise Çin Ligi takımlarından Zhenjiang'a imza attı.

Aaron Jackson, 6 sezon geçirdiği EuroLeague'de 6.3 sayı, 2.6 asist ve 1.8 ribaunt ortalamaları yakaladı.

  1. 15.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'den sürpriz teklif! Aaron Jackson ile görüşmelere başlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN