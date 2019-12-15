Fenerbahçe'den sürpriz teklif! Aaron Jackson ile görüşmelere başlandı
Transferde sürpriz hamleyi duyurdular... Fenerbahçe Beko, Çin'den ayrılacak olan 33 yaşındaki Amerikalı oyun kurucu Aaron Jackson'a teklif yaptı. Sarı lacivertliler, Leo Westermann'ın kontratından çıkıp Amerikalı oyuncuyla kısa oyuncu rotasyonunu güçlendirmeyi istiyor.
Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'nın eski oyun kurucu olan ve Çin takımı Zhenjiang Lions'dan ayrılması beklenen Aaron Jackson ile ilgileniyor.
İsrail'den Sport5Co'nun haberine göre; Fenerbahçe Beko, Çin'den ayrılmak isteyen ve takımıyla bağlarını koparmaya hazırlanan Aaron Jackson ile temasa geçti. 33 yaşındaki Amerikalı oyuncuya teklif de bulunan diğer kulüpler ise Armani Milano ve Maccabi Tel Aviv oldu.
Fenerbahçe Beko'nun sezon başından beri verim alamadığı Leo Westermann'ın kontratından çıkarak Aaron Jackson'ı kadrosuna katacağı ve bu şekilde kısa rotasyonuna hem savunmacı, hem de delici bir oyuncu hamlesi yapacağı vurgulandı.
ANTALYA İLE BAŞLADI, HOUSTON'A GİTTİ
Avrupa kariyerine 2009'da Antalyaspor ile başlayan Aaron Jackson, 2010'dan 2012'ye kadar Bilbao Basket'te oynadı. 2012 yazında CSKA Moskova'ya transfer olan Aaron Jackson, 5 sezon Rus devinde forma giydikten sonra NBA'e geçti ve 2 sezon Houston Rockets'ta oynadı. Aaron Jackson, 2019 yazında ise Çin Ligi takımlarından Zhenjiang'a imza attı.
Aaron Jackson, 6 sezon geçirdiği EuroLeague'de 6.3 sayı, 2.6 asist ve 1.8 ribaunt ortalamaları yakaladı.
- 15.12.2019
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Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Fenerbahçe'den sürpriz teklif! Aaron Jackson ile görüşmelere başlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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