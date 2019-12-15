Fenerbahçe'den sürpriz teklif! Aaron Jackson ile görüşmelere başlandı

Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'nın eski oyun kurucu olan ve Çin takımı Zhenjiang Lions'dan ayrılması beklenen Aaron Jackson ile ilgileniyor.

İsrail'den Sport5Co'nun haberine göre; Fenerbahçe Beko, Çin'den ayrılmak isteyen ve takımıyla bağlarını koparmaya hazırlanan Aaron Jackson ile temasa geçti. 33 yaşındaki Amerikalı oyuncuya teklif de bulunan diğer kulüpler ise Armani Milano ve Maccabi Tel Aviv oldu.

Fenerbahçe Beko'nun sezon başından beri verim alamadığı Leo Westermann'ın kontratından çıkarak Aaron Jackson'ı kadrosuna katacağı ve bu şekilde kısa rotasyonuna hem savunmacı, hem de delici bir oyuncu hamlesi yapacağı vurgulandı.

ANTALYA İLE BAŞLADI, HOUSTON'A GİTTİ

Avrupa kariyerine 2009'da Antalyaspor ile başlayan Aaron Jackson, 2010'dan 2012'ye kadar Bilbao Basket'te oynadı. 2012 yazında CSKA Moskova'ya transfer olan Aaron Jackson, 5 sezon Rus devinde forma giydikten sonra NBA'e geçti ve 2 sezon Houston Rockets'ta oynadı. Aaron Jackson, 2019 yazında ise Çin Ligi takımlarından Zhenjiang'a imza attı.

Aaron Jackson, 6 sezon geçirdiği EuroLeague'de 6.3 sayı, 2.6 asist ve 1.8 ribaunt ortalamaları yakaladı.