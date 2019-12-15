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15 Aralık 2019, Pazar
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rakip tanımadı

Aslan rakip tanımadı

Ligin 12. haftasında 'yi konuk eden , rakibine şans tanımadı. düdüğünden itibaren üstünlüğü ele alan , devreye 41-29 önde girdi. İkinci yarıda da farkı koruyan sarı-kırmızılılar, salondan 'lik galibiyetle ayrıldı. en skorer isme 23 sayıyla ev sahibinden oldu.

Ligin 12. haftasında 'yi konuk eden , rakibine şans tanımadı. düdüğünden itibaren üstünlüğü ele alan , devreye 41-29 önde girdi. İkinci yarıda da farkı koruyan sarı-kırmızılılar, salondan 'lik galibiyetle ayrıldı. en skorer isme 23 sayıyla ev sahibinden oldu.
  1. 15.12.2019
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