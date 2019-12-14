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14 Aralık 2019, Cumartesi
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Potada ikinci raunt

Potada ikinci raunt

'de F.Bahçe'yi deplasmanda yenen A. , bugün rakibini ligde ağırlıyor. 'de 17.30'daki maçta sarı-lacivertlilere cezası nedeniyle bilet satılmayacak.

'de F.Bahçe'yi deplasmanda yenen A. , bugün rakibini ligde ağırlıyor. 'de 17.30'daki maçta sarı-lacivertlilere cezası nedeniyle bilet satılmayacak. 13.00'te Arel-G.Saray, 15.15'te OGM-Tofaş, 20.00'de Bursa-Bahçeşehir oynayacak.

  1. 14.12.2019
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