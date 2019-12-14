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14 Aralık 2019, Cumartesi
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Kraliçeler’in hedefi 9’da 9

Kraliçeler’in hedefi 9’da 9

Fenerbahçe Öznur Kablo, 9'uncu hafta maçında bugün İzmit Belediyespor'a konuk olacak. Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.15'te başlayacak ve Tivibuspor'dan yayınlanacak. 8'de 8 ile zirvede yer alan Kraliçeler'in hedefi seriyi sürdürmek.

Fenerbahçe Öznur Kablo, 9'uncu hafta maçında bugün İzmit Belediyespor'a konuk olacak. Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.15'te başlayacak ve Tivibuspor'dan yayınlanacak. 8'de 8 ile zirvede yer alan Kraliçeler'in hedefi seriyi sürdürmek.

  1. 14.12.2019
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