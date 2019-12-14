Kraliçeler’in hedefi 9’da 9
Fenerbahçe Öznur Kablo, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9'uncu hafta maçında bugün İzmit Belediyespor'a konuk olacak. Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.15'te başlayacak ve Tivibuspor'dan yayınlanacak. 8'de 8 ile zirvede yer alan Kraliçeler'in hedefi seriyi sürdürmek.
Fenerbahçe Öznur Kablo, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9'uncu hafta maçında bugün İzmit Belediyespor'a konuk olacak. Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.15'te başlayacak ve Tivibuspor'dan yayınlanacak. 8'de 8 ile zirvede yer alan Kraliçeler'in hedefi seriyi sürdürmek.
- 14.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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