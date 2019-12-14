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14 Aralık 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin gençleri fark attı

Fenerbahçe'nin gençleri fark attı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, İstanbul U18 maçında İstanbul Büyükşehir Belediye ile karşılaştı. Genç Kanaryalar, Bayrampaşa Spor Salonu'nda oynanan müsabakada rakibini 51-69 yenerek 12. maçında 8. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, İstanbul U18 maçında İstanbul Büyükşehir Belediye ile karşılaştı. Genç Kanaryalar, Bayrampaşa Spor Salonu'nda oynanan müsabakada rakibini 51-69 yenerek 12. maçında 8. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko'da Eren Deniz 23, Yiğit Ali Uysal 13 sayı üretti.

  1. 14.12.2019
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