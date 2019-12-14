Fenerbahçe'nin gençleri fark attı
Fenerbahçe Beko U16 Erkek Basketbol Takımı, İstanbul U18 Erkekler Ligi maçında İstanbul Büyükşehir Belediye ile karşılaştı. Genç Kanaryalar, Bayrampaşa Spor Salonu'nda oynanan müsabakada rakibini 51-69 yenerek 12. maçında 8. galibiyetini aldı.
Fenerbahçe Beko U16 Erkek Basketbol Takımı, İstanbul U18 Erkekler Ligi maçında İstanbul Büyükşehir Belediye ile karşılaştı. Genç Kanaryalar, Bayrampaşa Spor Salonu'nda oynanan müsabakada rakibini 51-69 yenerek 12. maçında 8. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko'da Eren Deniz 23, Yiğit Ali Uysal 13 sayı üretti.
- 14.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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