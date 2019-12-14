Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko | CANLI
THY Euroleague'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 81-73 yenen Anadolu Efes, rakibini ligde ağırlıyor. Sinan Erdem'de oynanan mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...
THY Euroleague'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 81-73 yenen Anadolu Efes, rakibini ligde ağırlıyor. Sinan Erdem'de oynanan mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...
İLK YARI SONUCU: ANADOLU EFES 35-34 FENERBAHÇE BEKO
3. PERİYOT OYNANIYOR: 47-39
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İki takım arasında oynanan son 10 müsabakada Anadolu Efes'in üstünlüğü dikkat çekiyor. Söz konusu karşılaşmalarda lacivert-beyazlılar parkeden 7 kez galip ayrılan taraf oldu. Fenerbahçe ise rakibini 3 kez mağlup etmeyi başardı. Aralarında oynadıkları son 3 maçı da kazanan Efes oldu.
- 14.12.2019
- Güncelleme: 14.12.2019 18:43
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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