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14 Aralık 2019, Cumartesi
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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko | CANLI

Euroleague'de 'yi deplasmanda 81-73 yenen , rakibini ligde ağırlıyor. 'de oynanan mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

Euroleague'de 'yi deplasmanda 81-73 yenen , rakibini ligde ağırlıyor. 'de oynanan mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

İLK YARI SONUCU: ANADOLU EFES 35-34 FENERBAHÇE BEKO

3. PERİYOT OYNANIYOR: 47-39

Skoru güncellemek için tıklayın!

İki takım arasında oynanan son 10 müsabakada Anadolu Efes'in üstünlüğü dikkat çekiyor. Söz konusu karşılaşmalarda lacivert-beyazlılar parkeden 7 kez galip ayrılan taraf oldu. Fenerbahçe ise rakibini 3 kez mağlup etmeyi başardı. Aralarında oynadıkları son 3 maçı da kazanan Efes oldu.

  1. 14.12.2019
  2. Güncelleme: 14.12.2019 18:43
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