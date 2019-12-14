Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko | CANLI

THY Euroleague'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 81-73 yenen Anadolu Efes, rakibini ligde ağırlıyor. Sinan Erdem'de oynanan mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

İLK YARI SONUCU: ANADOLU EFES 35-34 FENERBAHÇE BEKO

3. PERİYOT OYNANIYOR: 47-39

Skoru güncellemek için tıklayın!

İki takım arasında oynanan son 10 müsabakada Anadolu Efes'in üstünlüğü dikkat çekiyor. Söz konusu karşılaşmalarda lacivert-beyazlılar parkeden 7 kez galip ayrılan taraf oldu. Fenerbahçe ise rakibini 3 kez mağlup etmeyi başardı. Aralarında oynadıkları son 3 maçı da kazanan Efes oldu.