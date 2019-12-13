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13 Aralık 2019, Cuma
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Süper Kaf-Kaf

Süper Kaf-Kaf

Leiden’i 105-65’le geçen Karşıyaka’nın başarılı koçu, “Turnuvanın en güçlü ekiplerinden biri olduğumuzu gösterdik. Daha iyisini yapmak için çalışacağız” dedi.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası L Grubu ilk maçında 'danın ZZ Leiden ekibini 105-65 mağlup eden 'nın başantrenörü , maçta turnuvanın en güçlü ekiplerinden biri olduklarını gösterdiklerini ifade etti. Sarıca, "Maçın bütününü iyi oynadığımızı düşünüyorum. İkinci tur grubunun ilk maçında bu turnuvanın en güçlü ekiplerinden biri olduğumuzu gösterdik ve farklı bir galibiyet aldık. Bunun devamını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TAYLOR TEŞEKKÜR ETTİ
Pınar Karşıyakalı basketbolcu Tony Taylor da Hollanda ekibi karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını aktardı. Sert oynadıklarını, topu iyi çevirdiklerini, böylece kolay şut bulduklarını belirten Taylor, "Takımımın verdiği reaksiyondan ötürü gurur duyuyorum. Bizleri destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. ABD'li guard, 23 dakika süre aldığı Leiden karşılaşmasında 23 sayı, 3 ribaund ve 5 asistle yıldızlaşmıştı.

Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden ve L Grubu'nda averajla lider durumda bulunan Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta 15 Aralık Pazar günü Tekfen'i konuk edecek.
  1. 13.12.2019
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