Süper Kaf-Kaf
Leiden’i 105-65’le geçen Karşıyaka’nın başarılı koçu, “Turnuvanın en güçlü ekiplerinden biri olduğumuzu gösterdik. Daha iyisini yapmak için çalışacağız” dedi.
TAYLOR TEŞEKKÜR ETTİ
Pınar Karşıyakalı basketbolcu Tony Taylor da Hollanda ekibi karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını aktardı. Sert oynadıklarını, topu iyi çevirdiklerini, böylece kolay şut bulduklarını belirten Taylor, "Takımımın verdiği reaksiyondan ötürü gurur duyuyorum. Bizleri destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. ABD'li guard, 23 dakika süre aldığı Leiden karşılaşmasında 23 sayı, 3 ribaund ve 5 asistle yıldızlaşmıştı.
Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden ve L Grubu'nda averajla lider durumda bulunan Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta 15 Aralık Pazar günü Darüşşafaka Tekfen'i konuk edecek.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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