Haftanın yıldızı Gentile - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Haftanın yıldızı Gentile

Haftanın yıldızı Gentile

Haftanın yıldızı Gentile

forması giyen , 'ta 9'uncu haftanın 'si seçildi.

Energia Trento forması giyen , 'ta 9'uncu haftanın 'si seçildi. Takımının Polonya deplasmanında Asseco Gydnia karşısında 37 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 1 blok ile 39 verimlilik puanı üreten Gentile, haftanın MVP'si oldu. G.Saray'lı Auguste, Buducnost karşısında 31 verimlilik puanıyla oynamıştı.
  1. 13.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Haftanın yıldızı Gentile haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN