Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray Doğa Sigorta (Gazanfer Bilge)

15.15 OGM Ormanspor-TOFAŞ (Ankara)

17.30 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

20.00 Frutti Extra Bursaspor-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)

15 Aralık Pazar:

13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Gaziantep Basketbol (Akatlar)

15.15 Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Tekfen (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

17.30 Sigortam.net İTÜ Basket-Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.00 Teksüt Bandırma-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (Teksüt Kara Ali Acar)

HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-OGM Ormanspor (Elazığ İl Özel İdare)

14.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Ahmet Cömert)

15.15 İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo (Kocaeli Atatürk)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Samsun Canik Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

18.30 Çankaya Üniversitesi-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Ankara)

15 Aralık Pazar:

16.30 Beşiktaş TRC İnşaat-Hatay Büyükşehir Belediyespor (BJK Akatlar)

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Bugün:

18.00 Bornova Belediyespor-Anadolu Basket (Altındağ Atatürk)

19.00 Merkezefendi Belediyespor-Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Final Gençlik (Muradiye)

16.00 Mamak Belediyespor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Mamak Belediyesi)

17.00 1881 Düzce Belediyespor-Konyaspor (Kalıcı Konutlar Merkez)

17.00 Samsunspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

17.00 BUDO Gemlik Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Gemlik)

15 Aralık Pazar:

15.30 Bandırma Kırmızı-Akhisar Belediyespor (Teksüt Kara Ali Acar)

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Bugün:

18.00 1881 Düzce Belediyespor-Bursa Büyükşehir (Kalıcı Konutlar Merkez)

18.00 BOTAŞ Gelişim-Urla Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)

18.00 Bayraklı Belediyespor-Bosna 34 (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

Yarın:

13.00 Antalya 07 Basketbol-Mardin Büyükşehir Başak (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

15.00 Emlak Konut-İstanbul Üniversitesi (Complex İstanbul)

15.00 Yalova VİP-Mersin Üniversitesi (90. Yıl)

15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Fenerbahçe Gelişim (Edremit)

16.00 Sakarya Yükseliş-Nesibe Aydın (Sakarya)