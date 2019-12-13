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13 Aralık 2019, Cuma
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Basketbolda haftanın programı

Basketbolda haftanın programı

ING Süper Ligi'ne 12'nci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise 9'uncu hafta maçlarıyla devam edilecek. Basketbol 1. Ligi'nde 11'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 12'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece -Galatasaray Doğa Sigorta (Gazanfer Bilge)

15.15 OGM Ormanspor-TOFAŞ ()

17.30 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

20.00 Frutti Extra Bursaspor-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)

15 Aralık Pazar:

13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Gaziantep Basketbol (Akatlar)

15.15 Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Tekfen (Karşıyaka Atatürk)

17.30 Sigortam.net İTÜ Basket-Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.00 Teksüt Bandırma-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor ()

HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

14.00 Birevim Elazığ -OGM Ormanspor ( İdare)

14.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Ahmet Cömert)

15.15 İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo ( Atatürk)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Samsun Canik Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

18.30 Çankaya Üniversitesi-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Ankara)

15 Aralık Pazar:

16.30 Beşiktaş TRC İnşaat-Hatay Büyükşehir Belediyespor (BJK Akatlar)

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Bugün:

18.00 Bornova Belediyespor-Anadolu Basket (Altındağ Atatürk)

19.00 Merkezefendi Belediyespor-Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Final Gençlik (Muradiye)

16.00 Mamak Belediyespor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Mamak Belediyesi)

17.00 1881 Belediyespor-Konyaspor ()

17.00 Samsunspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

17.00 BUDO Gemlik Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Gemlik)

15 Aralık Pazar:

15.30 Bandırma Kırmızı-Akhisar Belediyespor (Teksüt Kara Ali Acar)

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Bugün:

18.00 1881 Düzce Belediyespor-Bursa Büyükşehir (Kalıcı Konutlar Merkez)

18.00 BOTAŞ Gelişim-Urla Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)

18.00 Bayraklı Belediyespor-Bosna 34 (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

Yarın:

13.00 Antalya 07 Basketbol-Mardin Büyükşehir Başak (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

15.00 Emlak Konut-İstanbul Üniversitesi (Complex İstanbul)

15.00 Yalova VİP-Mersin Üniversitesi (90. Yıl)

15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Fenerbahçe Gelişim (Edremit)

16.00 Sakarya Yükseliş-Nesibe Aydın (Sakarya)

  1. 13.12.2019
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