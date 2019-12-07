Potada bugün 6 maç yapılıyor

Erkekler Basketbol Ligi'nde bugün G.Antep, İTÜ'yü 13.00'te ağırlıyor. 15.15'te G.Saray- Bandırma, 17.30'da Darüşşafaka- Beşiktaş, 20.00'de Tofaş-Karşıyaka maçları var. Kadınlarda ise 14.00'te Samsun-İzmit ve Çukurova- Kayseri karşılaşacak.