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07 Aralık 2019, Cumartesi
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Potada bugün 6 maç yapılıyor

Potada bugün 6 maç yapılıyor

Erkekler 'nde bugün G.Antep, İTÜ'yü 13.00'te ağırlıyor. 15.15'te G.Saray- Bandırma, 17.30'da Darüşşafaka- Beşiktaş, 20.00'de Tofaş-Karşıyaka maçları var. Kadınlarda ise 14.00'te Samsun-İzmit ve Çukurova- Kayseri karşılaşacak.

Erkekler 'nde bugün G.Antep, İTÜ'yü 13.00'te ağırlıyor. 15.15'te G.Saray- Bandırma, 17.30'da Darüşşafaka- Beşiktaş, 20.00'de Tofaş-Karşıyaka maçları var. Kadınlarda ise 14.00'te Samsun-İzmit ve Çukurova- Kayseri karşılaşacak.

  1. 7.12.2019
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