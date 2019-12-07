PAOK maçının biletleri satışta

Beşiktaş Sompo Sigorta, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. hafta maçında Yunanistan ekibi PAOK'u konuk ediyor. Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, 10 Aralık Salı saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın biletleri satışa sunulurken, bilet fiyatlarının bench arkası 30 TL, diğer blokların 15 TL olduğu belirtildi.