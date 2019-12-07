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07 Aralık 2019, Cumartesi
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maçının biletleri satışta

PAOK maçının biletleri satışta

, D Grubu 8. hafta maçında ekibi 'u konuk ediyor. 'nde oynanacak karşılaşma, Salı saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın biletleri satışa sunulurken, bilet fiyatlarının bench arkası 30 TL, diğer blokların 15 TL olduğu belirtildi.

Beşiktaş Sompo Sigorta, D Grubu 8. hafta maçında ekibi 'u konuk ediyor. 'nde oynanacak karşılaşma, Salı saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın biletleri satışa sunulurken, bilet fiyatlarının bench arkası 30 TL, diğer blokların 15 TL olduğu belirtildi.

  1. 7.12.2019
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