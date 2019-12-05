Sarıca'yla 2 yıl daha

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, aynı zamanda Karşıyaka'nın koçu olan, 12 Dev Adam'ın başantrenörü Ufuk Sarıca ile EuroBasket 2021'in sonuna dek sözleşme uzatıldığını açıkladı. Türkoğlu, "Göreve geldiği ilk andan beri Milli Takım'da kurduğu hava için kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle yaptığımız toplantı sonunda 2021 Avrupa Şampiyonası sonuna kadar sözleşme imzaladık" dedi.