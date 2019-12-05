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05 Aralık 2019, Perşembe
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Sarıca'yla 2 yıl daha

Sarıca'yla 2 yıl daha

Başkanı , aynı zamanda Karşıyaka'nın koçu olan, 'ın başantrenörü ile 2021'in sonuna dek sözleşme uzatıldığını açıkladı.

Başkanı , aynı zamanda Karşıyaka'nın koçu olan, 'ın başantrenörü ile 2021'in sonuna dek sözleşme uzatıldığını açıkladı. Türkoğlu, "Göreve geldiği ilk andan beri 'da kurduğu hava için kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle yaptığımız toplantı sonunda 2021 Avrupa Şampiyonası sonuna kadar sözleşme imzaladık" dedi.

  1. 5.12.2019
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