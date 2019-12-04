Beşiktaş TRC İnşaat Mabetex'i konuk edecek - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
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İnşaat 'i konuk edecek

Beşiktaş TRC İnşaat Mabetex'i konuk edecek

İnşaat Takımı, FIBA B Grubu 6. hafta maçında yarın ekibi 'le karşılaşacak. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki maç, saat 19.00'da başlayacak.

Gruptaki 5 maçta 2 galibiyet ve 3 yenilgi alan siyah-beyazlı takım, 3. sırada yer alıyor. B Grubu'ndaki 5 maçtan da mağlup ayrılan ise son sırada bulunuyor.

  1. 04.12.2019
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