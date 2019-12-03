Türk Telekom FIBA Şampiyonlar Ligi'nde SIG Strasbourg'u ağırlayacak
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 7. hafta maçında Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u konuk edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
A Grubu'nda Türk Telekom, 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider durumda bulunurken, SIG Strasbourg ise 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor.
- 03.12.2019
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Girdi ve kart gördü
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ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
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vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
Türk Telekom FIBA Şampiyonlar Ligi'nde SIG Strasbourg'u ağırlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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