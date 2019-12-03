Türk Telekom FIBA Şampiyonlar Ligi'nde SIG Strasbourg'u ağırlayacak - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Türk Telekom FIBA Şampiyonlar Ligi'nde SIG Strasbourg'u ağırlayacak

Şampiyonlar Ligi'nde SIG 'u ağırlayacak

Türk Telekom FIBA Şampiyonlar Ligi'nde SIG Strasbourg'u ağırlayacak

Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi A Grubu 7. hafta maçında temsilcisi SIG 'u konuk edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

A Grubu'nda , 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider durumda bulunurken, SIG ise 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor.

  1. 03.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türk Telekom FIBA Şampiyonlar Ligi'nde SIG Strasbourg'u ağırlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN