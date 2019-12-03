Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Artego'yu ağırlayacak - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Artego'yu ağırlayacak

Artego'yu ağırlayacak

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Artego'yu ağırlayacak

, FIBA E Grubu 6. hafta maçında yarın Polonya temsilcisi Artego ile karşı karşıya gelecek. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.

Grupta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan Galatasaray, üçüncü sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 4'ünü kazanıp birini kaybeden Artego ise grupta liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında deplasmanda oynanan ilk maçı Polonya ekibi, 79-75 kazanmıştı.

  1. 03.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Artego'yu ağırlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN