Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Artego'yu ağırlayacak

Grupta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan Galatasaray, üçüncü sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 4'ünü kazanıp birini kaybeden Artego ise grupta liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında deplasmanda oynanan ilk maçı Polonya ekibi, 79-75 kazanmıştı.