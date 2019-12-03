Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Artego'yu ağırlayacak
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 6. hafta maçında yarın Polonya temsilcisi Artego ile karşı karşıya gelecek. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.
Grupta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan Galatasaray, üçüncü sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 4'ünü kazanıp birini kaybeden Artego ise grupta liderlik koltuğunda oturuyor.
İki takım arasında deplasmanda oynanan ilk maçı Polonya ekibi, 79-75 kazanmıştı.
- 03.12.2019
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Girdi ve kart gördü
Toplam 1
Yorum
ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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Yorum
hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Artego'yu ağırlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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