Fenerbahçe Öznur Kablo FIBA Avrupa Ligi'nde BLMA'ya konuk olacak
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 6. haftasında yarın Fransa temsilcisi BLMA ile deplasmanda karşılaşacak.
Lattes şehrindeki Palais des Sports de Lattes'te oynanacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. B Grubu'nda çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, lider durumda bulunuyor.
BLMA ise 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi ile üçüncü sırada yer alıyor.
- 03.12.2019
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Girdi ve kart gördü
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Yorum
ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
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vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
Fenerbahçe Öznur Kablo FIBA Avrupa Ligi'nde BLMA'ya konuk olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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