Fenerbahçe Öznur Kablo FIBA Avrupa Ligi'nde BLMA'ya konuk olacak - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
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Fenerbahçe Öznur Kablo FIBA Avrupa Ligi'nde BLMA'ya konuk olacak

Kadın Basketbol Takımı, B Grubu'nun 6. haftasında yarın temsilcisi ile deplasmanda karşılaşacak.

Lattes şehrindeki Palais des Sports de Lattes'te oynanacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. B Grubu'nda çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, lider durumda bulunuyor.

ise 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi ile üçüncü sırada yer alıyor.

  1. 03.12.2019
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