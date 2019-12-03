Efes faklı yendi
ING Basketbol Süper Ligi 10'uncu hafta kapanış maçında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 104-80 mağlup etti. Anadolu Efes 9. galibiyetini elde ederken, G.Saray 4'üncü yenilgisini yaşadı.
ING Basketbol Süper Ligi 10'uncu hafta kapanış maçında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 104-80 mağlup etti. Anadolu Efes 9. galibiyetini elde ederken, G.Saray 4'üncü yenilgisini yaşadı.
- 3.12.2019
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 4
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KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
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