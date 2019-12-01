Nilüfer şans tanımadı: 3-1 - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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Nilüfer şans tanımadı: 3-1

Nilüfer şans tanımadı: 3-1

'nin 11. haftasında ., 'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Mücadelenin setleri; 25-14, 25-18, 21-25 ve 25-15'lik sona erdi. F.Bahçe ise evinde ağırladığı 'nı yenerken, diğer maçta Yeşilyurt, 'yi 3-0 mağlup etti. 'nde ise , İnegöl'e konuk olduğu maçta 3-2 yenildi.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında ., 'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Mücadelenin setleri; 25-14, 25-18, 21-25 ve 25-15'lik sona erdi. F.Bahçe ise evinde ağırladığı 'nı yenerken, diğer maçta Yeşilyurt, 'yi 3-0 mağlup etti. 'nde ise , İnegöl'e konuk olduğu maçta 3-2 yenildi.
  1. 1.12.2019
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