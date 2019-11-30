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30 Kasım 2019, Cumartesi
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’a ’li forvet

Galatasaray’a ABD’li forvet

'nda büyükbabası vefat ettiği için ülkesine dönen Ben Moore'un yerine yapıldı. Sarı-kırmızılılar patentli 2.06'lık 'li 'ı aldı.

Erkek Basketbol Takımı'nda büyükbabası vefat ettiği için ülkesine dönen Ben Moore'un yerine yapıldı. Sarı-kırmızılılar patentli 2.06'lık 'li 'ı aldı. 26 yaşındaki yıldız NBA'de 76ers, Indiana ve Atlanta formaları giydi. 'den gelen Poythrees kariyerinde ilk kez Avrupa'da boy gösterecek.
  1. 30.11.2019
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