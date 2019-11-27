Türk Telekom'un önceliği Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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'un önceliği Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak

Türk Telekom'un önceliği Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Erkek Takımı'nın başantrenörü Burak Gören, hem Avrupa'da hem 'de mücadele etmenin zaman zaman sakatlık ve yorgunluğa sebep olduğunu söyledi.

A Grubu'nda oynadığı 6 maçtan 5 galibiyet elde eden ve bir kez yenilen 'da başantrenör Gören, AA muhabirine, Şampiyonlar Ligi ve ING Süper Ligi'ni değerlendirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde 'yi başarıyla temsil ettiklerini anlatan Gören, "Maç maç düşünüyoruz ve odaklanıyoruz." dedi. 'daki maçlarda seyirci desteğini hissettiklerini ve özellikle Avrupa müsabakalarında farklı bir atmosferin oluştuğunu vurgulayan Gören, şöyle konuştu:

"Şampiyonlar Ligi'nde istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nin en zorlu grubunda iddialı takımlarla mücadele ediyoruz. Bu süreçten memnunum gruptan çıkıp, gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İki kulvarda mücadele ediyoruz. Sezon başında neredeyse sıfırdan bir kadro kurduk ve 2018-2019 sezonundan sadece 3 oyuncuyu kadroda tuttuk. Neredeyse tüm oyuncular aramıza yeni katıldı. Geçen sezon alt ligde kiralık oynayan Efe ve Ercan da bu yıl bizimle."

"FİKSTÜR AVANTAJINI ELİMİZE ALDIK"

Genç ve potansiyeli olan oyuncu grubuyla çalıştığını dile getiren Gören, "Hem Avrupa hem de Türkiye'de mücadele etmemiz zaman zaman sakatlık ve yorgunluk probleminin oluşmasına neden oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk altı maçın dördünü deplasmanda oynadık ve 3'ünü kazandık. Sahamızdaki iki maçı da kazanarak tek mağlubiyetle yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde her maçın ayrı öneme sahip olduğunu aktaran Gören, şunları kaydetti:

"Maç maç düşünüyoruz ve odaklanıyoruz. Ayaklarımız yere basarak hareket ediyoruz. Bu nedenle öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak, bu konuda da avantaj bizde. Önümüzdeki SIG Strasbourg mücadelesini de kazanıp ilk devre maçlarını tek mağlubiyetle kapatmayı hedefliyoruz. Fikstür avantajını da elimize aldık, bu sonuçların grubun ikinci devre maçlarında da süreceğini düşünüyorum."

Türk Telekom 'nın Ankara'nın basketbol lokomotiflerinden biri olduğuna işaret eden Gören, "Ankara seyircisine bizi desteklediği, özellikle Avrupa maçlarında müthiş bir atmosfer oluşturduğu için teşekkür ediyorum. Şampiyonlar Ligi sahnesinde bundan sonra çıkacağımız 5 maçtan 4'ü evimizde. Ankaralı basketbolseverlerin bize desteklerini sürdüreceğine yürekten inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

  1. 27.11.2019
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