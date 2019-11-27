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27 Kasım 2019, Çarşamba
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İnşaat deplasmanda 'yla karşılaşacak

Beşiktaş TRC İnşaat deplasmanda MBA Moskova'yla karşılaşacak

İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA B Grubu 5. maçında yarın temsilcisi 'yla deplasmanda karşılaşacak.

Başkent 'da Krylatskoe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İnşaat'ın grupta ikişer galibiyeti ve yenilgisi bulunuyor, Rus ekibin ise 4 galibiyeti var. İki takım arasında 'da oynanan ilk karşılaşmayı ise Moskova, 96-81 kazanmıştı.

  1. 27.11.2019
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