Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 5. maçında yarın Rusya temsilcisi MBA Moskova'yla deplasmanda karşılaşacak.
Başkent Moskova'da Krylatskoe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Beşiktaş TRC İnşaat'ın grupta ikişer galibiyeti ve yenilgisi bulunuyor, Rus ekibin ise 4 galibiyeti var. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı ise MBA Moskova, 96-81 kazanmıştı.
- 27.11.2019
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Toplam 1
Yorum
asd E ozmaan 5 gol atsın kabul edeyim
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Fenerbahçe'den Kruse ve Muriqi açıklaması!
Toplam 1
Yorum
emrullah sürekli geri pas yapma hastalığı var kimse bir adım ileri top sürmüyor sorumluluk almıyor takımda sprinter yok korkak oynuyor yazık oluyr
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Tarihe geçen kulübe
Toplam 1
Yorum
austin döngü yıllardır aynı paramız yok genç oyuncu 1-2 şampiyonluk 35 lik içi geçmiş yıldızlar trnsferleri sonra tkm battı para yok tekrar gençler
Beşiktaş TRC İnşaat deplasmanda MBA Moskova'yla karşılaşacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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