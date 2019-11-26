Pınar Karşıyaka Phoneix Brüksel'i konuk edecek

Son maçlar öncesinde Pınar Karşıyaka haricinde diğer 3 takımın da gruptan çıkma şansının bulunduğu grupta Belçika temsilcisi Spirou Basket de Hollanda'da Donar ile karşılaşacak.

AVRUPA'DA 215. RANDEVU

Avrupa kupalarında 215. karşılaşmasına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 214 maçta 111 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 16 bin 906 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 594 sayı gördü.