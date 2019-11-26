Pınar Karşıyaka Phoneix Brüksel'i konuk edecek
Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nun son maçında yarın Belçika temsilcisi Phoneix Brüksel'i konuk edecek. Geçen hafta Hollanda deplasmanında Donar'ı yenerek gruptaki liderliğini garantileyen yeşil-kırmızılı ekip, son maçında yarın saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Belçika ekibi Phoneix Brüksel'i ağırlayacak.
Son maçlar öncesinde Pınar Karşıyaka haricinde diğer 3 takımın da gruptan çıkma şansının bulunduğu grupta Belçika temsilcisi Spirou Basket de Hollanda'da Donar ile karşılaşacak.
AVRUPA'DA 215. RANDEVU
Avrupa kupalarında 215. karşılaşmasına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 214 maçta 111 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 16 bin 906 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 594 sayı gördü.
- 26.11.2019
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Gençler için Avrupa şansı
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resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 1
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şimal yıldızı devre arası için kiralansın...
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