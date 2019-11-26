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26 Kasım 2019, Salı
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Phoneix 'i konuk edecek

Pınar Karşıyaka Phoneix Brüksel'i konuk edecek

Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nun son maçında yarın temsilcisi Phoneix 'i konuk edecek. Geçen hafta deplasmanında Donar'ı yenerek gruptaki liderliğini garantileyen yeşil-kırmızılı ekip, son maçında yarın saat 20.30'da Karşıyaka Spor Salonu'nda Belçika ekibi 'i ağırlayacak.

Son maçlar öncesinde haricinde diğer 3 takımın da gruptan çıkma şansının bulunduğu grupta temsilcisi Spirou Basket de 'da Donar ile karşılaşacak.

AVRUPA'DA 215. RANDEVU

Avrupa kupalarında 215. karşılaşmasına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 214 maçta 111 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 16 bin 906 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 594 sayı gördü.

  1. 26.11.2019
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