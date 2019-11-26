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26 Kasım 2019, Salı
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Fenerbahçeli ’te son durum

Fenerbahçeli Kalinic’te son durum

Beko'nun önceki gün 'yı yendiği maçın son periyodunda sakatlanan için dün kulüpten açıklama yapıldı. Burnu kırılan Sırp basketbolcunun bıçak altına yattığı açıklandı.

Beko'nun önceki gün 'yı yendiği maçın son periyodunda sakatlanan için dün kulüpten açıklama yapıldı. Burnu kırılan Sırp basketbolcunun bıçak altına yattığı açıklandı.

  1. 26.11.2019
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