Fenerbahçe Öznur Kablo FIBA Avrupa Ligi'nde Famila Schio'yu ağırlayacak - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
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'yu ağırlayacak

Fenerbahçe Öznur Kablo Famila Schio'yu ağırlayacak

Kadın Basketbol Takımı, B Grubu'nun 5. haftasında yarın temsilcisi 'yu konuk edecek. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 19.30'da başlayacak.

B Grubu'nda çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, averajla lider durumda bulunuyor. ise averajla Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

  1. 26.11.2019
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