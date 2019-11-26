Fenerbahçe Öznur Kablo Famila Schio'yu ağırlayacak
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 5. haftasında yarın İtalya temsilcisi Famila Schio'yu konuk edecek. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 19.30'da başlayacak.
B Grubu'nda çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, averajla lider durumda bulunuyor. Famila Schio ise averajla Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.
- 26.11.2019
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Gençler için Avrupa şansı
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resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
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mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 1
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şimal yıldızı devre arası için kiralansın...
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