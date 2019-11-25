Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca: İki deplasman galibiyeti çok önemliydi - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
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Başantrenörü Sarıca: İki deplasman galibiyeti çok önemliydi

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca: İki deplasman galibiyeti çok önemliydi

FIBA 1. Tur E Grubu'nda önce Donar Groningen'i deplasmanda 79-62 yenip üst tura çıkmayı garantileyen, ardından ING Basketbol Süper Ligi'nde 'u yine dış sahada 75-66 mağlup edip liderliğini sürdüren 'da Başantrenör çok kritik maçları kazandıklarını söyledi.

Sarıca, önemli eksiklere rağmen galip ayrılmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Zorlu haftayı biri Avrupa'da biri ligde olmak üzere iki dış saha galibiyetiyle kapattık. D.J. Kennedy ve Tony Crocker'ın olmadığı, Brandon Triche'in sakat sakat oynadığı bu haftayı iki galibiyetle kapatmak hepimizi çok sevindirdi. her maçın son anına kadar içinde olan bir takım, o nedenle önemli bir deplasmandı. Türk oyuncularımızın son haftalardaki katkılarının yanı sıra Metecan'ın 21 sayı ve 13 ribaundluk performansı beni başantrenörü olarak da ayrıca memnun etti. Sonuç itibariye 9 haftada 8. galibiyetimizi aldık ve liderliğimizi sürdürüyoruz. Bunu sonuna kadar devam ettirmeye çalışacağız. Buraya gelip bizleri destekleyen tüm Karşıyaka taraftarıma teşekkürlerimi sunmak istiyorum" dedi.

  1. 25.11.2019
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