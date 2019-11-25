Beşiktaş siftah yaptı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kötü günler geçiren Beşiktaş, evinde Elazığ'ı 87-76 yenerek ligde 5. karşılaşmasında ilk galibiyetini aldı. Diğer maçta ise Hatay, evinde Çankaya'ya 76-70 mağlup oldu.