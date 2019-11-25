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25 Kasım 2019, Pazartesi
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siftah yaptı

Beşiktaş siftah yaptı

'nde kötü günler geçiren , evinde 'ı 87-76 yenerek ligde 5. karşılaşmasında aldı. Diğer maçta ise , evinde Çankaya'ya 76-70 mağlup oldu.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kötü günler geçiren , evinde 'ı 87-76 yenerek ligde 5. karşılaşmasında aldı. Diğer maçta ise , evinde Çankaya'ya 76-70 mağlup oldu.

  1. 25.11.2019
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