Beşiktaş siftah yaptı
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kötü günler geçiren Beşiktaş, evinde Elazığ'ı 87-76 yenerek ligde 5. karşılaşmasında ilk galibiyetini aldı. Diğer maçta ise Hatay, evinde Çankaya'ya 76-70 mağlup oldu.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kötü günler geçiren Beşiktaş, evinde Elazığ'ı 87-76 yenerek ligde 5. karşılaşmasında ilk galibiyetini aldı. Diğer maçta ise Hatay, evinde Çankaya'ya 76-70 mağlup oldu.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Beşiktaş siftah yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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