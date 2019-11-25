Bahçeşehir Koleji 67-93 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
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67-93 | MAÇ SONUCU

Bahçeşehir Koleji 67-93 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU

yoluna dolu dizgin devam ediyor. Lacivert-beyazlı ekip, 'ne konuk olduğu maçta rakibini 93-67 mağlup ederek ligdeki 8'inci galibiyetini aldı.

ING 9. hafta maçında , deplasmanda 'ni 93-67 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes ligde 8'inci galibiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise 8'inci mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Akatlar
Hakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Ali Köseoğlu
Bahçeşehir Koleji: Golden 12, , Mathiang 12, Perrantes 5, Muhammed Doğan Şenli 3, Hadi Özdemir 2, Altan Erol 2, Cevat Alper Özcan 2, Hardy 11, Johnson 15, Thomas Akyazılı 3
Anadolu Efes: Larkin 22, 3, Simon 11, Singleton 7, Pleiss 6, Beaubois 3, Yiğitcan Saybir 11, Mustafa Kurtuldum 2, Tolga Geçim 14, Sertaç Şanlı 9, Buğrahan Tuncer 2, Ömer Can İlyasoğlu 3

1. PERİYOT: 18-18

DEVRE: 41-46

3. PERİYOT: 51-65

MAÇ SONUCU: 67-93

  1. 25.11.2019
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