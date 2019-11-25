Bahçeşehir Koleji 67-93 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 93-67 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes ligde 8'inci galibiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise 8'inci mağlubiyetini yaşadı.



Salon: Akatlar

Hakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Ali Köseoğlu

Bahçeşehir Koleji: Golden 12, Can Altıntığ, Mathiang 12, Perrantes 5, Muhammed Doğan Şenli 3, Hadi Özdemir 2, Altan Erol 2, Cevat Alper Özcan 2, Hardy 11, Johnson 15, Thomas Akyazılı 3

Anadolu Efes: Larkin 22, Doğuş Balbay 3, Simon 11, Singleton 7, Pleiss 6, Beaubois 3, Yiğitcan Saybir 11, Mustafa Kurtuldum 2, Tolga Geçim 14, Sertaç Şanlı 9, Buğrahan Tuncer 2, Ömer Can İlyasoğlu 3

1. PERİYOT: 18-18



DEVRE: 41-46



3. PERİYOT: 51-65



MAÇ SONUCU: 67-93