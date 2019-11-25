Bahçeşehir Koleji 67-93 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU
Anadolu Efes yoluna dolu dizgin devam ediyor. Lacivert-beyazlı ekip, Bahçeşehir Koleji'ne konuk olduğu maçta rakibini 93-67 mağlup ederek ligdeki 8'inci galibiyetini aldı.
ING Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 93-67 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes ligde 8'inci galibiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise 8'inci mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Akatlar
Hakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Ali Köseoğlu
Bahçeşehir Koleji: Golden 12, Can Altıntığ, Mathiang 12, Perrantes 5, Muhammed Doğan Şenli 3, Hadi Özdemir 2, Altan Erol 2, Cevat Alper Özcan 2, Hardy 11, Johnson 15, Thomas Akyazılı 3
Anadolu Efes: Larkin 22, Doğuş Balbay 3, Simon 11, Singleton 7, Pleiss 6, Beaubois 3, Yiğitcan Saybir 11, Mustafa Kurtuldum 2, Tolga Geçim 14, Sertaç Şanlı 9, Buğrahan Tuncer 2, Ömer Can İlyasoğlu 3
1. PERİYOT: 18-18
DEVRE: 41-46
3. PERİYOT: 51-65
MAÇ SONUCU: 67-93
- 25.11.2019
-
Kral'a tam destek
Toplam 1
Yorum
serhat Sonuna kadar arkandayız KRAL
-
Yanal’ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti
Toplam 1
Yorum
nuri can ersun yanalla devam etmek zaman kaybından baska bir ise yaramaz
-
Trabzonspor'da Sörloth fırtınası!
Toplam 1
Yorum
Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
Bahçeşehir Koleji 67-93 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.