Tofaş kendine geldi
ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Tofaş, 86-80 kazandı. Geçtiğimiz hafta F.Bahçe yenilgisiyle zirvedeki yerini kaybeden Bursa ekibi bu galibiyetle ligdeki 7. zaferini aldı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Tofaş, 86-80 kazandı. Geçtiğimiz hafta F.Bahçe yenilgisiyle zirvedeki yerini kaybeden Bursa ekibi bu galibiyetle ligdeki 7. zaferini aldı. Tarik Phillip 22 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle yıldızlaştı. Diğer maçta, Bandırma, deplasmanda Türk Telekom'u 91-81 yedi.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
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