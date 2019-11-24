Tofaş kendine geldi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Tofaş, 86-80 kazandı. Geçtiğimiz hafta F.Bahçe yenilgisiyle zirvedeki yerini kaybeden Bursa ekibi bu galibiyetle ligdeki 7. zaferini aldı. Tarik Phillip 22 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle yıldızlaştı. Diğer maçta, Bandırma, deplasmanda Türk Telekom'u 91-81 yedi.