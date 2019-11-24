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24 Kasım 2019, Pazar
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Tofaş kendine geldi

Tofaş kendine geldi

'nin 9. haftasında 'ı konuk eden Tofaş, kazandı. Geçtiğimiz hafta F.Bahçe yenilgisiyle zirvedeki yerini kaybeden ekibi bu galibiyetle ligdeki 7. zaferini aldı.

'nin 9. haftasında 'ı konuk eden Tofaş, kazandı. Geçtiğimiz hafta F.Bahçe yenilgisiyle zirvedeki yerini kaybeden ekibi bu galibiyetle ligdeki 7. zaferini aldı. Tarik Phillip 22 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle yıldızlaştı. Diğer maçta, Bandırma, deplasmanda 'u 91-81 yedi.

  1. 24.11.2019
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