Buva Antep’i uçurdu
Telekom’a karşı 21 sayı, 22 ribaundla coşan Hırvat pivot, galibiyeti getirdi.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Gaziantep. sahasında B.Çekmece'yi 88-73 mağlup etti. Devresine 36-38 geride girdiği mücadelenin 3. çeyreğinde 33- 14'lük seri yapan Antep, ligdeki 3. galibiyetini aldı. Kırmızı-siyahlılarda Hırvat pivot Buva, 21 sayı, 22 ribaundla zaferin mimarı oldu.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Buva Antep’i uçurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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