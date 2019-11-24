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24 Kasım 2019, Pazar
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Buva Antep’i uçurdu

Buva Antep’i uçurdu

Telekom’a karşı 21 sayı, 22 ribaundla coşan Hırvat pivot, galibiyeti getirdi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında . sahasında B.Çekmece'yi 88-73 mağlup etti. Devresine 36-38 geride girdiği mücadelenin 3. çeyreğinde 33- 14'lük seri yapan Antep, ligdeki 3. galibiyetini aldı. Kırmızı-siyahlılarda Hırvat pivot Buva, 21 sayı, 22 ribaundla zaferin mimarı oldu.

  1. 24.11.2019
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