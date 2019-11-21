Türk takımlarından Eurocup'ta 3'te 2
Eurocup'ın 8. haftası dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu hafta Türk takımları oynadığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet çıkardı. Eurocup'ın 8. haftasında Galatasaray ile Darüşşafaka rakiplerini yenerken, Tofaş ise mağlup oldu.
D Grubu'nda yer alan Galatasaray ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği Unicaja Malaga'yı 91-80 mağlup ederek bu sezonki 5. galibiyeti aldı. Geride kalan 8 haftada sarı-kırmızılılar grubunda 3. sırada yer aldı.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Türk takımlarından Eurocup'ta 3'te 2 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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