Tofaş 73-80 Umana Reyer | MAÇ SONUCU - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
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Tofaş 73-80 Umana Reyer | MAÇ SONUCU

Tofaş 73-80 Umana Reyer | MAÇ SONUCU

Basketbol ULEB B Grubu 8. hafta maçında temsilcimiz TOFAŞ, sahasında temsilcisi Umana Reyer takımına 73-80 mağlup oldu. Bu skorla TOFAŞ 4. mağlubiyetini alırken, gruptaki 6. galibiyetine imza atan Umana Reyer liderliğini sürdürdü ve 'ya yükselmeyi garantiledi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Petros Papapetrou (Yunanistan), Marko Juras (), Jordi Aliaga (İspanya)

TOFAŞ: 2, White 4, Mejia 10, Lojeski 8, Williams 16, 7, Phillip 12, 14, Berkan Durmaz

Umana Reyer: Udanoh 2, Stone 5, Bramos 28, Chappell 13, Watt 13, Daye 11, Nicolao 3, Filloy 3, Vidmar 2, Cerella

1. Periyot: 19-22

Devre: 38-41

3. Periyot: 55-60

Basketbol ULEB B Grubu 8. hafta maçında TOFAŞ, temsilcisi Umana Reyer'e 80-73 mağlup oldu.

Bu skorla TOFAŞ 4. mağlubiyetini alırken, gruptaki 6. galibiyetine imza atan Umana Reyer liderliğini sürdürdü ve 'ya yükselmeyi garantiledi.

Karşılaşmaya Chappell ve Bramos'un dış atışlardan bulduğu sayılarla iyi başlayan Umana Reyer, 4. dakikayı 10-4 üstün geçti. Watt'ın da devreye girmesiyle oyunda TOFAŞ'a karşı üstünlük kuran İtalyan ekibi, 8. dakikada farkı 9'a (11-20) çıkardı. Kenardan gelen Muhsin Yaşar'ın pota altını domine etmesiyle üstündeki baskıyı kıran TOFAŞ, bu oyuncudan bulduğu sayı ve bloklarla farkı eritse de çeyrek Umana Reyer'in 22-19 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğe de Muhsin Yaşar'ın boyalı alandan bulduğu sayılarla başlayan TOFAŞ, yakaladığı 10-0'lık seriyle 12. dakikada skoru lehine (23-22) çevirdi. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyrekte, özellikle dış atışlardan Watt ve Bramos ile yüksek yüzdeyle atmaya devam eden Umana Reyer, 17. dakikada farkı tekrar açtı: 30-37. Başantrenör 'nin molasıyla oyuna tekrar dönen mavi-yeşilli ekip, kısa oyuncuları Mejia ve Lojeski ikilisinin set hücumlarıyla bitime 17 saniye kala skoru 38-39'a getirerek farkı 1'e indirdi. Son hücumda Bramos ile sayı bulan Umana Reyer, soyunma odasına 41-38 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe tempolu başlayan konuk ekip, Udanoh ve Bramos'un skor katkısıyla 22. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 38-45. Chappell ve Udanoh'un devreye girdiği 24. dakikada Umana Reyer 9 farklı (42-51) üstünlüğe ulaştı. Phillip, Lojeski ve Muhsin Yaşar'ın basketleriyle TOFAŞ oyuna tutunmaya çalışsa da kontrolü elinden bırakmayan Umana Reyer, final periyoduna 60-55 galip girdi.

Son çeyrekte Bramos, Watt ve Filloy'un sayılarıyla etkili olan Umana Reyer, 34. dakikada farkı çift hanelere (57-67) çıkardı. TOFAŞ, İtalyan ekibinin hücumdaki başarılı dış atış yüzdesine engel olamayınca Umana Reyer karşılaşmadan 80-73 galip ayrıldı.

  1. 21.11.2019
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