Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Ann Wauters sağlık kontrolünden geçti.
Bellona Kayseri Basketbol ile anlaşan 39 yaşındaki Belçikalı oyuncu Ann Wauters sağlık kontrolünden geçti.
Hastanede dahiliye, kardiyoloji, efor, EKG ve kan sayımı kontrolleri yapılan Wauters sağlık kontrolünden sonra açıklama yaptı. Ann Wauters, "Geçtiğimiz senelerde de bu takımda oynamıştım. Burada güzel günler geçirdim. Son FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalini burada oynadım. Bazı oyuncuları tanıyorum. Bugün oyuncularla tanışacağım. Umarım bu sene de Avrupa Kupası finali oynarız. Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi de çok zor. Maçları kazanıp üst sıralara çıkmak istiyoruz" diye konuştu.
TÜRKİYE'YE YABANCI DEĞİL
Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi forması giyen tecrübeli basketbolcu, 2016-2017 sezonunda Bellona Kayseri Basketbol'da da görev yapmıştı.
- 20.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
Kayseri Basketbol'un yeni transferi Wauters sağlık kontrolünden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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