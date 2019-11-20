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20 Kasım 2019, Çarşamba
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'un yeni transferi Wauters sağlık kontrolünden geçti

Kayseri Basketbol'un yeni transferi Wauters sağlık kontrolünden geçti

Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi takımlarından Bellona Basketbol'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçti.

Bellona ile anlaşan 39 yaşındaki Belçikalı oyuncu sağlık kontrolünden geçti.

Hastanede dahiliye, kardiyoloji, efor, EKG ve kan sayımı kontrolleri yapılan Wauters sağlık kontrolünden sonra açıklama yaptı. Ann Wauters, "Geçtiğimiz senelerde de bu takımda oynamıştım. Burada güzel günler geçirdim. Son FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalini burada oynadım. Bazı oyuncuları tanıyorum. Bugün oyuncularla tanışacağım. Umarım bu sene de Avrupa Kupası finali oynarız. Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi de çok zor. Maçları kazanıp üst sıralara çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE'YE YABANCI DEĞİL

Türkiye'de daha önce ve forması giyen tecrübeli basketbolcu, 2016-2017 sezonunda Basketbol'da da görev yapmıştı.


  1. 20.11.2019
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