Konuk Litvanya
Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk maçında Sırbistan'a mağlup olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, bugün Litvanya'yı ağırlayacak. 17.30'da başlayacak mücadele, TRT Spor 2'den yayınlanacak.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk maçında Sırbistan'a mağlup olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, bugün Litvanya'yı ağırlayacak. 17.30'da başlayacak mücadele, TRT Spor 2'den yayınlanacak.
- 17.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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