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17 Kasım 2019, Pazar
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Konuk Litvanya

Konuk Litvanya

'nde ilk maçında 'a mağlup olan A , bugün Litvanya'yı ağırlayacak. 17.30'da başlayacak mücadele, Spor 2'den yayınlanacak.

'nde ilk maçında 'a mağlup olan A , bugün Litvanya'yı ağırlayacak. 17.30'da başlayacak mücadele, Spor 2'den yayınlanacak.

  1. 17.11.2019
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