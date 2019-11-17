Kaf-Kaf ezdi - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
17 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Kaf-Kaf ezdi

Kaf-Kaf ezdi

Kaf-Kaf ezdi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında , evinde G.Saray'la karşılaştı. Lider Karşıyaka, karşısında şov yaptı. Aslan’a tam 29 sayı fark atan Kaf-Kaf, 7’inci galibiyetini elde etti ve koltuğunu sağlama aldı.

Taraftarının desteğini arkasına alan ekibi, baştan sona üstün bir oyun ortaya koyarak salondan 84-55'lik galibiyetle ayrıldı. Yunus 16 sayıyla galibiyete katkı verdi. Diğer sonuçlar: Orman- Bahçeşehir: 108-93, Bandırma-G.Antep: 99-72., A.Efes-T.Telekom: 81-71 Günün programı: 13.00: Darüşşafaka-Afyon, Tofaş-F.Bahçe, 17.30: Beşiktaş-Bursa.

  1. 17.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaf-Kaf ezdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN