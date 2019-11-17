Kaf-Kaf ezdi
ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Karşıyaka, evinde G.Saray'la karşılaştı. Lider Karşıyaka, Galatasaray karşısında şov yaptı. Aslan’a tam 29 sayı fark atan Kaf-Kaf, 7’inci galibiyetini elde etti ve koltuğunu sağlama aldı.
Taraftarının desteğini arkasına alan İzmir ekibi, baştan sona üstün bir oyun ortaya koyarak salondan 84-55'lik galibiyetle ayrıldı. Yunus 16 sayıyla galibiyete katkı verdi. Diğer sonuçlar: Orman- Bahçeşehir: 108-93, Bandırma-G.Antep: 99-72., A.Efes-T.Telekom: 81-71 Günün programı: 13.00: Darüşşafaka-Afyon, Tofaş-F.Bahçe, 17.30: Beşiktaş-Bursa.
- 17.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Kaf-Kaf ezdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.