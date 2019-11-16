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16 Kasım 2019, Cumartesi
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Potada dört maç var

Potada dört maç var

'nin 8. haftasında bugün 4 karşılaşma oynanacak: Karşıyaka-Galatasaray, Ormanspor-Bahçeşehir, Bandırma-Gaziantep, Anadolu Efes-Türk Telekom.

'nde 8'inci hafta bugün oynanacak dört maçla başlayacak. Günün merakla beklenen karşılaşmasında lider Karşıyaka, 17.30'da G.Saray'ı konuk edecek. Diğer maçlar şöyle: 13.00: Ormanspor-Bahçeşehir, 15.15: Bandırma-Gaziantep, 20.00: Anadolu Efes-Türk Telekom.

  1. 16.11.2019
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