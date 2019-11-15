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15 Kasım 2019, Cuma
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Dev kapışma

Dev kapışma

Bu sezon 'ne kötü bir başlangıç yapan Beko, 8. hafta sınavında CSKA 'ya konuk olacak. 'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 7 haftada yalnızca 2 galibiyet alırken, temsilcisi 5 kez rakiplerine üstünlük sağladı. Temsilcimiz ile CSKA Moskova Euroleague'de daha önce 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler salondan 7 galibiyetle ayrıldı. Rus ekibi ise 9 kez Fenerbahçe'ye üstünlük sağladı. Öte yandan bu sezonki istatistiklerinde Fenerbahçe 73.6, CSKA Moskova ise 84 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.


4 MAÇIN BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI
Ligde ve Avrupa'da mücadele eden Fenerbahçe Beko'nun Ülker Salonu'nda oynayacağı 4 maçın biletleri dün satışa çıktı. Sarı-lacivertliler sırasıyla Darüşşafaka, Khimki, Alba Berlin ve Anadolu Efes ile karşılaşacak. Bilet fiyatları ise 40 ile bin TL arasında değişiyor.

DE COLO ŞOKU
Fenerbahçe Beko, zorlu CSKA Moskova maçına Fransız yıldızından yoksun çıkacak. Nando De Colo, sakatlığı nedeniyle bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Kulüpten yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun kas spazmına bağlı olarak yaşadığı sakatlık sonrası ağrılarının devam ettiği ifade edildi.

  1. 15.11.2019
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