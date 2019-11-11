Mekanın sahibi döndü!
Sezona kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, Avrupa’dan sonra ligde de zafere uzandı. Sarı-lacivertliler, derbi mücadesinde Beşiktaş’a şans tanımadı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta'yı konuk eden Fenerbahçe, salondan galibiyetle ayrılan taraftı. Kötü başladığı sezonda çıkışa geçen sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde Bayern Münih karşı aldığı galibiyetin ardından Kartal'a da şans tanımadı. Son saniyelere kadar büyük çekişmeye sahne olan maçın devre arasını 38-36 geride kapatan Obradovic'in öğrencileri, son periyotta ürettiği sayılarla Beşiktaş'ı mağlup etti. Bu çeyrekte rakibine 32-22'lik üstünlük sağlayan Fenerbahçe Beko, salondan 84-80 galip ayrıldı. 24 sayıyla oynayan Beşiktaş'tan Mc Adoo, maçın en skorer ismi oldu.
'ÇOK SIKI BİR MAÇ OLDU'
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, maçın ardından kısa konuştu. Sırp hoca, "Çok sıkı bir maç oldu. Beşiktaş çok iyi oynadı. Son ana kadar mücadele devam etti. Hem kendi savunmamız açısından hem de hücumda doğru şutları bulmak için idman yapmıştık. Oyuncular da bunu iyi değerlendirdi" dedi.
- 11.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
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METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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