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11 Kasım 2019, Pazartesi
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Mekanın sahibi döndü!

Mekanın sahibi döndü!

Sezona kötü bir başlangıç yapan Beko, Avrupa’dan sonra ligde de zafere uzandı. Sarı-lacivertliler, derbi mücadesinde ’a şans tanımadı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Sompo Sigorta'yı konuk eden , salondan galibiyetle ayrılan taraftı. Kötü başladığı sezonda çıkışa geçen sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde karşı aldığı galibiyetin ardından 'a da şans tanımadı. Son saniyelere kadar büyük çekişmeye sahne olan maçın devre arasını 38-36 geride kapatan Obradovic'in öğrencileri, son periyotta ürettiği sayılarla Beşiktaş'ı mağlup etti. Bu çeyrekte rakibine 32-22'lik üstünlük sağlayan Fenerbahçe Beko, salondan 84-80 galip ayrıldı. 24 sayıyla oynayan Beşiktaş'tan Mc Adoo, maçın en skorer ismi oldu.

'ÇOK SIKI BİR MAÇ OLDU'
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, maçın ardından kısa konuştu. Sırp hoca, "Çok sıkı bir maç oldu. Beşiktaş çok iyi oynadı. Son ana kadar mücadele devam etti. Hem kendi savunmamız açısından hem de hücumda doğru şutları bulmak için idman yapmıştık. Oyuncular da bunu iyi değerlendirdi" dedi.

  1. 11.11.2019
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